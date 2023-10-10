Що буде з чоловіками, які добровільно не зʼявилися у ТЦК після 24 лютого: відповідь адвоката
24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан і загальну мобілізацію на 30 днів. В подальшому їх дія неодноразово продовжувалась.
Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які добровільно не зʼявилися у військкомат після 24 лютого – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.
Як пояснив експерт, в українських чоловіків немає зобов’язання зʼявитися у ТЦК ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час.
Він також зазначив, що інформація про нібито обов’язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану – неправдива.
– Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з’явитись у ТЦК. Це вигадана історія, – наголосив Кравець.
За його словами, організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.
Окрім того, Кравець наголосив, що фактично строки притягнення до відповідальності всі пропущені.
Воєнний стан в Україні
Указом президента від 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан і загальну мобілізацію. Відтоді їх продовжували вже сім разів:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
- з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.
Раніше Факти ICTV розповідали, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.
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