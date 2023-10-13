Що буде з чоловіками, які добровільно не зʼявилися у ТЦК після 24 лютого: відповідь адвоката

24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан і загальну мобілізацію на 30 днів. В подальшому їх дія неодноразово продовжувалась.

Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які добровільно не зʼявилися у військкомат після 24 лютого – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.

Добровільно не зʼявився після 24 лютого: яка відповідальність

Як пояснив експерт, в українських чоловіків немає зобов’язання зʼявитися у ТЦК ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час.

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Він також зазначив, що інформація про нібито обов’язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану – неправдива.

– Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з’явитись у ТЦК. Це вигадана історія, – наголосив Кравець.

За його словами, організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.

Окрім того, Кравець наголосив, що фактично строки притягнення до відповідальності всі пропущені.

Воєнний стан в Україні

Указом президента від 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан і загальну мобілізацію. Відтоді їх продовжували вже сім разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Раніше Факти ICTV розповідали, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.

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