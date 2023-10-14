Нет времени ждать: в Офисе президента объяснили, как планируют усилить ПВО зимой

Украина планирует взять у западных партнеров пусковые установки, чтобы сформировать дополнительные батареи для защиты неба, поскольку этой зимой Россия снова планирует атаковать украинскую инфраструктуру.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он прокомментировал намерения официального Киева взять пусковые установки для комплексов противовоздушной обороны у стран Запада во временное пользование, чтобы защитить инфраструктуру Украины во время отопительного сезона.

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Жовква говорит, что использованные патроны, в отличие от самих систем ПВО, отдавать Украине не придется. Более того, отдельные страны-участницы формата Рамштайн ранее говорили о намерении поставить Украине дополнительные снаряды или ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны.

— Что касается систем на зимне-осенний период, то да. Те государства, которые, возможно, не могут предоставить эти средства в постоянное пользование, или просто передать… речь шла о том, чтобы на эти четыре-пять критических месяцев получить определенное количество пусковых установок, что позволит нам сформировать определенное количество дополнительных батарей, которые бы прикрывали те или иные регионы, — пояснил чиновник.

Заместитель руководителя ОПУ напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что регионы, где будут установлены эти средства ПВО, не будут уточняться.

— Нет времени ждать полгода или год. Дайте в лизинг, мы используем это в критический период, а потом вернем, — пояснил он.

Жовква также не стал уточнять страны, которые согласились предоставить Украине дополнительные пусковые установки для ПВО.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что Украина обратилась к ряду государств с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны для временного использования. Это необходимо Воздушным силам для прохождения отопительного сезона, когда особенно важны электроэнергия и тепло в домах и на предприятиях.

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