Вимагав по 150 тис. грн із підлеглого: у Дніпрі затримали командира взводу

У Дніпрі затримали військовослужбовця одного з батальйонів Збройних сил України, який вимагав гроші з чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. грн з кожного.

Як повідомляють у пресслужбі Національної поліції України, за несплату хабаря військовий обіцяв завдати перешкоди при проходженні служби та подальшого нарахування зарплати за виконання бойових завдань.

У поліції вказують, що 49-річний корупціонер був командиром взводу. Він був затриманий 12 жовтня на стоянці гіпермаркету під час отримання незаконних коштів.

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Злочин, зокрема, був задокументований слідчими ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, працівниками Державного бюро розслідувань (ДБР) та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

– Під час слідчих заходів у затриманого в службовому автомобілі виявили гроші – 600 тис. гривень – отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Крім цього, під час обшуку за його місцем мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони, – йдеться у повідомленні.

Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Джерело : Нацполіція

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