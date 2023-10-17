Знаходять втопленими чи отруєними: партизани ліквідували 26 окупантів за тиждень
У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують зникати та помирати російські окупанти завдяки роботі українських сил спротиву. Останніми місяцями кількість таких випадків збільшилася.
За даними Маріупольської міської ради, тіла московських найманців знаходять втопленими в морі або ж вони потрапляють в морги через отруєння їжею.
Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що минулого тижня українські партизани ліквідували 26 російських військових. Ще близько 15 окупантів перебувають в реанімації через отруєння продуктами.
Він навів підрахунки, що загалом за літо та два місяці осені спротив Маріуполя, що діє в окупації, ліквідував понад 40 окупантів різними шляхами.
У Маріупольській міській раді додали, що останніми днями загарбники зафіксували там декілька нальотів на казарми РФ, внаслідок чого були загиблі та поранені. Ситуація загострюється для окупантів, бо вони не мають довіри до колаборантів і місцевих жителів.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов