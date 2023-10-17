Находят утопленными или отравленными: партизаны ликвидировали 26 оккупантов за неделю

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают исчезать и умирать российские оккупанты благодаря работе украинских сил сопротивления. В последние месяцы количество таких случаев увеличилось.

По данным Мариупольского городского совета, тела московских наемников находят утопленными в море или же они попадают в морги из-за отравления пищей.

В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на прошлой неделе украинские партизаны ликвидировали 26 российских военных. Еще около 15 оккупантов находятся в реанимации из-за отравления продуктами.

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Он привел подсчеты, что всего за лето и два месяца осени сопротивление Мариуполя, действующее в оккупации, ликвидировало более 40 оккупантов различными путями.

В Мариупольском городском совете добавили, что в последние дни захватчики зафиксировали там несколько налетов на казармы РФ, в результате чего были погибшие и раненые. Ситуация обостряется для оккупантов, потому что они не имеют доверия к коллаборационистам и местным жителям.

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