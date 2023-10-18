Карта бойових дій на 18.10.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Про це вранці 18 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 18.10.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

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