Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 18.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.
Про це вранці 18 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 18.10.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 22 ОМБр
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