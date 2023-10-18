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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 18.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Об этом утром 18 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 18.10.2023

Карта бойових дій 17 жовтня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

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