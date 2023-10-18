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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Наступ ворога на Авдіївку став наймасштабнішим з 2014 року – Барабаш

Місто Авдіївка
Фото: УНІАН

Нинішній наступ російських окупантів на Авдіївку був наймасштабнішим з 2014 року, і він не останній.

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони почали 10 жовтня. Наразі вже четверту добу трохи тихіше – менше обстрілів, ракетних ударів, навіть штурмових дій ворога, – наголосив він.

Водночас, за його словами, на позиціях українських захисників насправді тихіше не стає, оскільки стрілецькі бої тривають цілодобово, тобто там дуже гаряче.

Зараз дивляться

– Оце так зване затишшя свідчить про те, що окупанти видихнулись, ситуацію сили опору на нашому напрямку справді стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець, – вважає Барабаш.

Він зауважив, що зараз російські підрозділи перегруповуються та намагаються в останні три ночі відтягнути свою техніку в глибші тили, щоб відремонтувати та повернути на передову.

– І бачимо, що найближчими днями, найімовірніше, знову буде загострення на нашому напрямку, – підсумував голова МВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Віталій Барабаш

Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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Наступ ворога на Авдіївку став наймасштабнішим з 2014 року – Барабаш

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