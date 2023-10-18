Наступление врага на Авдеевку стало самым масштабным с 2014 года — Барабаш

Нынешнее наступление российских оккупантов на Авдеевку было самым масштабных с 2014 года и оно не последнее.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.

— Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец той истории, которую они начали 10 октября. Сейчас уже четвертые сутки немного тише — меньше обстрелов, ракетных ударов, даже штуромовых действий врага, — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, на позициях украинских защитников на самом деле тише не становится, поскольку стрелковые бои продолжаются круглосуточно, то есть там очень горячо.

Сейчас смотрят

— Это так называемое затишье, если можно его так назвать, свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись, ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец, — считает Барабаш.

Он отметил, что сейчас российские подразделения перегруппировываются и пытаются в последние три ночи оттянуть свою технику в глубокие тылы, чтобы отремонтировать и вернуть на передовую.

— И видим, что в ближайшие дни, скорее всего, снова будет обострение на нашем направлении, — подытожил глава МВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.