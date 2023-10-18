Наступление врага на Авдеевку стало самым масштабным с 2014 года — Барабаш
Нынешнее наступление российских оккупантов на Авдеевку было самым масштабных с 2014 года и оно не последнее.
Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.
— Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец той истории, которую они начали 10 октября. Сейчас уже четвертые сутки немного тише — меньше обстрелов, ракетных ударов, даже штуромовых действий врага, — подчеркнул он.
В то же время, по его словам, на позициях украинских защитников на самом деле тише не становится, поскольку стрелковые бои продолжаются круглосуточно, то есть там очень горячо.
— Это так называемое затишье, если можно его так назвать, свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись, ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец, — считает Барабаш.
Он отметил, что сейчас российские подразделения перегруппировываются и пытаются в последние три ночи оттянуть свою технику в глубокие тылы, чтобы отремонтировать и вернуть на передовую.
— И видим, что в ближайшие дни, скорее всего, снова будет обострение на нашем направлении, — подытожил глава МВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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