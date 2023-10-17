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Олег Корнієнко, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

З весни є люди під завалами: голова Авдіївської МВА розповів про ситуацію в місті

Віталій Барабаш

У місті Авдіївка Донецької області вже третю добу кількість ворожих артилерійських і ракетних обстрілів зменшується. Проте окупанти й надалі гатять по позиціях наших захисників.

Про це журналісту Факти ICTV повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, хоча обстріли позицій не зменшуються, та росіяни почали менше штурмувати. Це підтверджують наші військові.

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Віталій Барабаш заявив, що вже щонайменше вісім місяців у місті немає жодного будинку, який би не потрапив під обстріли. Є з різним ступенем пошкодження, або ж зруйновані, які вже не відновити, – треба зводити заново.

В Авдіївці не так багато багатоповерхових будинків – близько 20% від усього житлового фонду, здебільшого це 5-поверхівки, є лише одна 14-поверхівка. Якщо порівняти із Бахмутом, то там значно більше висотної забудови.

Приватних будинків в Авдіївці майже 5 тисяч, а 5-поверхових – усього 225.

Щодо цивільних жертв, то від початку загострення – 10 жовтня – чотири людини досі перебувають під завалами. Дістати людей просто нереально, бо рятувальників у місті немає. До всього, там треба застосовувати спецтехніку, наголошує Віталій Барабаш.

– Ну, цеглу розібрали. А коли доходять до плит перекриття, то без спецтехніки їх так просто не зрушиш. А заїхати технікою до міста теж неможливо, бо дороги постійно під обстрілами. Якщо дозволяє погода, то вони (росіяни) запускають Орлани (розвідувальні дрони), бачать рух. Це легкова машина може швидко проїхати, а спецтехніка їде повільно, тому вона є зручною ціллю для ворога, — наголосив голова МВА.

Крім того, ще з весни три людини після російських авіаударів залишаються під завалами. На жаль, їм уже не допоможеш, а рятувальників вирішили не наражати на небезпеку, заявив Віталій Барабаш.

– Буде трохи тихіше, то, звісно, будемо розбирати завали, щоби просто по-людськи поховати загиблих, — сказав голова Авдіївської МВА.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що попри широкомасштабний ворожий наступ на Авдіївку, росіянам навряд чи вдасться захопити місто у короткостроковій перспективі.

Авдіївка, Війна в Україні
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

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