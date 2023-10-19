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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

ATACMS буде більше: Кулеба заявив, що США надаватимуть ракети на постійній основі

Ракети ATACMS
Фото: Факти ICTV

Сполучені Штати Америки і далі постачатимуть Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS.

Це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Він ствердно відповів на запитання, чи означає постачання першої партії ATACMS, що США в подальшому надаватимуть їх “на постійній основі та в більшій кількості”.

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Кулеба уточнив, що це результат домовленостей між українським лідером Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом, що були досягнуті наприкінці вересня у Вашингтоні.

– Якщо почитати між рядків виступ президента (Зеленського, – Ред.) після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення… Тому дякуємо США за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці, – наголосив Кулеба.

Відреагував міністр і на зауваження, що надані ракети ATACMS “доволі старі”.

За його словами, тут не йдеться про рік виготовлення. Для України головне, “щоб стріляло і вбивало ворога”.

– Є такий вислів: якби ви знали, з чого роблять ковбасу, ви б ніколи її не їли. Якби ви знали, яка зброя стріляє по окупанту та знищує його доволі ефективно і в яких роках вона виготовлена, ви б так критично не розмірковували, – розповів глава МЗС.

Ракета ATACMS

Інфографіка: Факти ICTV

Як пояснив Кулеба, головне, що вдалося розблокувати постачання ракет ATACMS. А далі буде йтися “лише про розширення кількості, дальності, модифікації”.

Наразі Україна отримала ракети з радіусом дії до 165 км, а не до 300 км.

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ракета ATACMS

Що відомо про надання ATACMS

Перше застосування ракет ATACMS відбулося в ніч на 17 жовтня. Тоді українські військові вдарили по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка окупантів, пускова установка ППО, склади боєприпасів, пошкоджено злітні смуги.

Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ATACMS. А в Повітряних силах ЗСУ наголосили, що отримання цих ракет суттєво вплине на фронт, оскільки війська РФ будуть змушені переміщувати свою техніку.

У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS з дальністю до 165 км. Ймовірно, йдеться про першу версію ATACMS Block I. Вона оснащена касетною бойовою частиною з 950 бойовими елементами.

Західні ЗМІ повідомляли, що до України надійшло “менше дюжини” подібних ракет.

Максимальна дальність ракет ATACMS в інших модифікаціях становить до 300 км.

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ATACMS

Джерело: Сніданок з 1+1

ATACMS, балістична ракета, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, США
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