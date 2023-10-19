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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Українські морпіхи могли висадитися на лівому березі Дніпра та зайняти позиції росіян – ISW

армія, військові навчання
Фото: УНІАН

Підрозділи двох бригад морської піхоти Сил оборони України 17-18 жовтня могли перетнути річку Дніпро та висадитися на лівий берег Херсонщини.

Про це йдеться у звіті ISW.

На геолокаційних картах, опублікованих 18 жовтня, видно, що Сили оборони просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

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Один із російських військкорів заявив, що дві українські “штурмові групи” висадилися на східному березі Дніпра і прорвали первісну оборону російських військ. За його твердженнями, ЗСУ зайняли всю Пойму і позиції на північній околиці Піщанівки в другій половині дня 17 жовтня.

Пізніше військкор стверджував, що окупаційні війська відтіснили українські сили з цих позицій до Дніпра. А станом на другу половину дня 18 жовтня в Піщанівці все ще діяли українські сили.

ЗСУ могли висадитися на лівому березі Дніпра – ISW

У російському Міноборони також заявили, що українські сили висадилися на лівому березі, але окупаційним підрозділам нібито вдалося зупинити наше просування в районі Підстепного (16 км на схід від Херсона) і Пойми.

У ISW відзначають явну стурбованість росіян українською активністю на східному березі Херсонської області. У пропагандистському просторі дуже багато приділяють уваги цій ділянці фронту. Деякі військкори називають операцію Сил оборони спробою розширити плацдарм на східному березі.

Росіяни вважають, що ЗСУ почали першу стадію більшого контрнаступу через Дніпро.

Аналітики ISW вважають, що військове командування РФ занепокоєне здатністю російських військ відбити контрнаступ Сил оборони, а все тому, що в росіян слабкі угруповання військ на лівому березі. Останніми місяцями окупанти перекинули багато елітних підрозділів із Херсонського напрямку в західну частину Запорізької області, оскільки Херсон, імовірно, розглядається як спокійний сектор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Херсон
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