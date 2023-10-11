Данія готується відправити Україні F-16 на початку 2024 року
Данія планує передати Україні першу партію бойових літаків F-16 у 2024 році.
Про це 11 жовтня в Брюсселі під час 16-го засідання контактної групи з питань оборони України (ще відома як Рамштайн) повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
За його словами, Данія має очікування, що передання відбудеться в березні-квітні.
Водночас Троельс Лунд Поульсен наголосив, що “треба ще багато працювати, щоб українці могли їх експлуатувати”.
Нагадаємо, що 9 жовтня прем’єр королівства Метте Фредеріксен під час щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені повідомляла, що Данія працює над розширенням коаліції країн із відправлення Україні західних винищувачів F-16.
F-16 від Бельгії
До слова, 11 жовтня заяву щодо термінів передання Україні літаків F-16 зробила й міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.
За її словами, Бельгія зможе надати Україні кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.
Окрім постачання літаків, Бельгія продовжить підготовку українських пілотів та відповідатиме за технічне обслуговування всього парку F-16 авіаційної коаліції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Baha Breaking News
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