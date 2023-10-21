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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Знищено ще 11 танків, 26 ББМ, двоє окупантів у полоні: Тарнавський про втрати РФ за добу

Знищено ще 11 танків, 26 ББМ, двоє окупантів у полоні: Тарнавський про втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу воїнам ОСУВ Таврія вдалося знищити ще 11 танків та 26 бойових броньованих машин, які використовували російські окупанти для ведення війни проти України. Близько 80% цієї військової техніки – на Донецькому напрямку.

Про втрати РФ повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Загалом ворог завдав ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, здійснив 685 артобстрілів, зазначив бригадний генерал.

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За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1 244 вогневих завдання. Загальні втрати РФ становлять 496 осіб, а два окупанти здалися в полон.

Водночас знищено 50 одиниць військової техніки армії РФ. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, один безпілотник, сім одиниць автомобільної та ще дві – спеціальної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

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Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, полонені, українські військові
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