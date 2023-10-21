Знищено ще 11 танків, 26 ББМ, двоє окупантів у полоні: Тарнавський про втрати РФ за добу

За добу воїнам ОСУВ Таврія вдалося знищити ще 11 танків та 26 бойових броньованих машин, які використовували російські окупанти для ведення війни проти України. Близько 80% цієї військової техніки – на Донецькому напрямку.

Про втрати РФ повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Загалом ворог завдав ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, здійснив 685 артобстрілів, зазначив бригадний генерал.

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За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1 244 вогневих завдання. Загальні втрати РФ становлять 496 осіб, а два окупанти здалися в полон.

Водночас знищено 50 одиниць військової техніки армії РФ. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, один безпілотник, сім одиниць автомобільної та ще дві – спеціальної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

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