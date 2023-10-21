Україна отримала бронемашини Senator MRAP: характеристики та як допоможуть на фронті

Україна отримала партію нових броньованих автомобілів Senator у варіанті MRAP. Бронеавто передала канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles.

За даними видання Defence Blog, оновлена версія має покращений захист від підриву на мінах. Це забезпечує додаткові переваги для військових під час виконання бойових завдань на фронті.

Сама ж компанія представила суспільству оновлену версію Senator наприкінці травня. Тоді оголосили про початок виробництва бронемашин у варіанті MRAP.

Зараз дивляться

За даними компанії, її розробили з урахуванням досвіду використання ЗСУ під час війни РФ проти України.

Senator MRAP – характеристики

Бронеавтомобіль Senator MRAP має можливість розмістити до 10 військових і забезпечити високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, щоб забезпечити безпеку екіпажу.

Senator MRAP має V-подібну форму днища корпусу, в салоні якого встановлені спеціальні сидіння з амортизацією. Це допоможе мінімізувати вплив на екіпаж всередині у разі вибуху назовні.

Цей бронеавтомобіль успішно пройшов серію випробувань та продемонструвала свою придатність за стандартом STANAG 4569 AEP55 рівня 2 і 2a/2b. Балістичні та випробування вибухом проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.

За відкритою інформацією, машина здатна витримати обстріл кулями калібру до 7,62×39 мм на відстані 30 м, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни) під будь-яким колесом або днищем машини.

Джерело: Defence Blog

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.