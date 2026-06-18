Президент України Володимир Зеленський після саміту G7 провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський, Трамп та Макрон провели розмову

Про це Зеленський повідомив у Telegram, також інформує Офіс президента.

За словами глави держави, це була “важлива координаційна розмова, яка може багато змінити”. Під час неї сторони підсумували переговори, що відбулися на саміті G7.

Зараз дивляться

Зеленський подякував Трампу за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру. Окремо президент відзначив Макрона за “відмінну організацію саміту” та послідовну спільну роботу.

– Вдячний президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Еммануелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що на полях саміту Великої сімки окремо переговорив з Трампом. Тоді президенти обговорили надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Сторони домовилися про подальшу роботу команд у цьому напрямі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.