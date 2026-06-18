Може багато чого змінити: Трамп, Зеленський та Макрон провели розмову
- Володимир Зеленський після саміту G7 провів телефонну розмову з Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.
- За словами президента України, це була важлива координаційна розмова, яка може багато змінити, а сторони підсумували переговори на саміті.
- Зеленський подякував Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру, а Макрону — за організацію саміту й послідовну підтримку.
Президент України Володимир Зеленський після саміту G7 провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зеленський, Трамп та Макрон провели розмову
Про це Зеленський повідомив у Telegram, також інформує Офіс президента.
За словами глави держави, це була “важлива координаційна розмова, яка може багато змінити”. Під час неї сторони підсумували переговори, що відбулися на саміті G7.
Зеленський подякував Трампу за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру. Окремо президент відзначив Макрона за “відмінну організацію саміту” та послідовну спільну роботу.
– Вдячний президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Еммануелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи, – написав він у Telegram.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що на полях саміту Великої сімки окремо переговорив з Трампом. Тоді президенти обговорили надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.
Сторони домовилися про подальшу роботу команд у цьому напрямі.