Потрібно долучити якомога більше країн: чому важливі переговори на Мальті щодо української формули миру

Цими вихідними 28 та 29 жовтня на Мальті у Середземному морі відбудуться треті перемовини щодо української формули миру. Китай, ймовірно, не буде представлений на саміті, проте онлайн можуть доєднатися представники країн Південної Америки.

Зустрічі політичних радників, радників з питань національної безпеки – це спроба перед глобальним самітом, оголошеним президентом Володимиром Зеленським, виробити спільну позицію щодо України.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив політолог, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології факультету соціології та права Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту Олексій Якубін.

Зараз дивляться

За його словами, анонсований Зеленським глобальний саміт, скоріше за все, буде про результати оцих трьох форумів. Тобто на глобальному саміті вже не будуть обговорювати ключові питання формули миру – там представлять саму формулу і підтримають її. А основні обговорення якраз відбуваються на ось цих проміжних зустрічах на рівні політичних радників.

На минулій зустрічі у місті Джидді в Саудівській Аравії учасники форуму дійшли згоди, що різні елементи української формули варто поділити між країнами. Наприклад, є країни, які хочуть долучитися до питань продовольчої чи ядерної безпеки, то вони будуть займатися саме продовольчою і ядерною безпекою.

– Тоді низка країн вступила в умовні робочі групи. Я думаю, що цю логіку продовжать і на ці зустрічі на Мальті, і деякі країни просто будуть додаватися до цих груп, – зауважив політичний експерт.

Позитивним є те, що щоразу збільшується кількість країн, які хочуть доєднатися до цих обговорень.

Є нюанс з Китаєм

Агенція Bloomberg повідомила, що представників Китаю на зустрічі на Мальті не буде.

На думку Олексія Якубіна, Китай напевне не хоче брати участь у форумах саме на західних майданчиках. Наприклад, у Джидді Китай був присутній, а ось на першій зустрічі в Данії китайців не було.

До речі, на саміті в Саудівській Аравії китайська делегація активно долучалася до обговорень та представляла своє бачення реалізації української формули миру разом із формулою від Китаю.

Напевне, Китай демонструє, що готовий зустрічатися лише на нейтральних майданчиках, вважає політолог.

Україні важливі країни Глобального Півдня

Також Bloomberg зазначає, що до саміту на Мальті в режимі онлайн доєднаються країни Південної Америки, наприклад, Чилі та Бразилія.

– Українська формула миру, швидше за все, – це про переформатування всього світового порядку і вона не обмежується лише західним світом. Саме тому Україні важливо, щоб під час обговорення окремих пунктів формули миру були присутні представники інших країн, особливо не західних, – наголосив політолог Олексій Якубін.

Зрештою Україна хоче провести глобальний саміт, на якому було б бажано, щоб більшість країн підтримали нашу формулу миру. А згодом це питання постане і перед ООН. І там, і там нам потрібна підтримка країн.

Варто зауважити, то низка країн Південної Америки доволі лояльно ставиться до Росії й Путіна. За словами Олексія Якубіна, це через те, що РФ постійно веде з ними посилену роботу.

Саме тому, Україні важливо перекинути ці країни на свою сторону. А без комунікації це не можливо.

Фактор Ізраїля

На жаль, зараз з’явився ще один фактор, який обтяжує ситуацію для нас – це війна в Ізраїлі. Такі країни, як Катар, Афганістан, Іран, Кувейт, Ємен, Сирія – на стороні ХАМАСу. Туреччина взагалі тримає нейтралітет.

За словами Олексія Якубіна, можливо б більше ісламських країн доєдналися до саміту щодо української формули миру, але вони бачать, що Захід підтримує саме Ізраїль. Тому цей фактор теж грає не на нашу користь.

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