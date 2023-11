Блінкен і Остін дали свідчення Конгресу США: переконують допомогти фінансуванням Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін дали свідчення Комітету з питань асигнувань Сенату Конгресу США щодо запиту президента Джо Байдена на $106 млрд для фінансування допомоги для України, Ізраїлю та безпеки американських кордонів.

Як пише Reuters, два головних міністри уряду Байдена стверджували, що підтримка американських партнерів є життєво важливою для національної безпеки.

Раніше американський лідер Байден запросив для України $61,4 млрд, близько половини з яких буде витрачено в США на поповнення запасів озброєнь, виснажених попередньою підтримкою Києва.

Байден також попросив $14,3 млрд для Ізраїлю, $9 млрд на гуманітарну допомогу – в тому числі для Ізраїлю та Гази, $13,6 млрд на безпеку кордонів США, $4 млрд на військову допомогу та державне фінансування для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

На початку слухань черга протестувальників підняла червоні руки вгору на знак антивоєнного протесту. Пізніше поліція Капітолію видалила їх із зали слухань після того, як вони вигукували протести, зокрема “Припиніть вогонь негайно!” і “Захистіть дітей Гази!”.

Protesters in support of Gazans interrupt Blinken’s speech in #Congress and demanded a ceasefire.#Gaza #Israel pic.twitter.com/xpq3txxtiO

— Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2023