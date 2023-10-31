Блінкен і Остін дали свідчення Конгресу США: переконують допомогти фінансуванням Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін дали свідчення Комітету з питань асигнувань Сенату Конгресу США щодо запиту президента Джо Байдена на $106 млрд для фінансування допомоги для України, Ізраїлю та безпеки американських кордонів.

Як пише Reuters, два головних міністри уряду Байдена стверджували, що підтримка американських партнерів є життєво важливою для національної безпеки.

Раніше американський лідер Байден запросив для України $61,4 млрд, близько половини з яких буде витрачено в США на поповнення запасів озброєнь, виснажених попередньою підтримкою Києва.

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Байден також попросив $14,3 млрд для Ізраїлю, $9 млрд на гуманітарну допомогу – в тому числі для Ізраїлю та Гази, $13,6 млрд на безпеку кордонів США, $4 млрд на військову допомогу та державне фінансування для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

На початку слухань черга протестувальників підняла червоні руки вгору на знак антивоєнного протесту. Пізніше поліція Капітолію видалила їх із зали слухань після того, як вони вигукували протести, зокрема “Припиніть вогонь негайно!” і “Захистіть дітей Гази!”.

Protesters in support of Gazans interrupt Blinken’s speech in #Congress and demanded a ceasefire.#Gaza #Israel pic.twitter.com/xpq3txxtiO — Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2023

Блінкен заявив, що підтримка України з боку США зробила вторгнення Росії в Україну “стратегічною поразкою” і наголосив на важливості як допомоги Ізраїлю у сфері безпеки, так і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.

Те, чи продовжиться фінансова допомога для України, наразі залишається невизначеним. Представники та сенатори демократичної партії та низка республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.

Втім, серед республіканців, які мають більшість у Палаті представників, все частіше лунають голоси проти об’єднання допомоги Ізраїлю та Україні.

Згідно з опитуваннями громадської думки в США, підтримка допомоги Україні зменшується, тому багато республіканців, особливо ті, які підтримують 45-го президента США Дональда Трампа, виступають проти допомоги офіційному Києву.

Конгрес США вже надав $113 млрд для України з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Втім, запит Байдена на виділення додаткових коштів у розмірі $24 млрд, зроблений у серпні, так і не був підтриманий. Білий дім заявив, що має менш ніж $5,5 млрд для продовження передавання зброї з американських запасів українським військам, які воюють з Росією.

Джерело : Reuters

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