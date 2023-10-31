Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2023

Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 31 жовтня 2023

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад п’ять атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ у війні на 31 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб;
  • танків ‒ 5211 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од.;
  • артилерійських систем – 7227 (+25) од.;
  • РСЗВ – 844 (+10) од.;
  • засобів ППО ‒ 562 (+3) од.;
  • літаків – 321 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21) од.;
  • крилаті ракети ‒ 1546 (+2) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 1016 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні
Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових
Рота танків
Коли шкільні канікули в новому навчальному році 2023-2024
школа діти за партами
Росіяни перекрили Кримський міст, видно димову завісу
Кримський міст

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь