Карта бойових дій на 31 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 31 жовтня 2023

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад п’ять атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ у війні на 31 жовтня 2023:

особового складу ‒ близько 300 810 (+870) осіб;

танків ‒ 5211 (+21) од.;

бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од.;

артилерійських систем – 7227 (+25) од.;

РСЗВ – 844 (+10) од.;

засобів ППО ‒ 562 (+3) од.;

літаків – 321 од.;

гелікоптерів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21) од.;

крилаті ракети ‒ 1546 (+2) од.;

кораблів /катерів ‒ 20 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од.;

спеціальної техніки ‒ 1016 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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