Генеральний директор Apple Тім Кук, якого у вересні змінить Джон Тернус, заявив, що компанія буде змушена підвищити ціни на свої пристрої через різке зростання вартості чипів пам’яті.

За його словами, ситуація на ринку стала “нестійкою”, а подальше стримування цін для покупців дедалі складніше.

Чому Apple планує підвищити ціни

Чипи пам’яті є одним із ключових компонентів смартфонів, комп’ютерів та іншої електроніки. Останніми місяцями їхня вартість суттєво зросла через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту.

Зараз дивляться

За словами Тіма Кука, виробники пам’яті перекладають значну частину витрат на компанії, які випускають готові пристрої.

— Ми робимо все можливе, щоб пом’якшити величезне зростання цін, яке передають нам постачальники. Ми намагалися захистити наших клієнтів від подорожчання, але ситуація стала нестійкою, — сказав він в інтервʼю The Wall Street Journal.

Кук наголосив, що на ринку бракує чипів пам’яті, тоді як попит на смартфони та іншу електроніку залишається високим.

Наразі Apple не уточнює, коли саме відбудеться підвищення цін і яких продуктів воно торкнеться. Також невідомо, чи вплине це на майбутню лінійку iPhone 18, презентація якої очікується у вересні.

Що впливає на ринок чипів

Додатковий тиск на галузь створює не лише попит з боку компаній, які розвивають штучний інтелект.

Війна в Ірані призвела до перебоїв із постачанням гелію — газу, який використовується під час виробництва напівпровідників. Це також сприяло подорожчанню комп’ютерних чипів.

Зокрема, ціна оперативної пам’яті (RAM), яка традиційно вважалася одним із найдешевших компонентів комп’ютерів, з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі.

Аналітики прогнозують, що середня ціна смартфонів у світі у 2026 році збільшиться приблизно на 20% і досягне рекордного рівня.

Нові iPhone можуть подорожчати на $150

Аналітик компанії Omdia Чью Ле Сюань припускає, що нові смартфони Apple можуть коштувати до $150 дорожче за моделі серії iPhone 17.

Причиною стане не лише дорожча пам’ять, а й оновлення технічних характеристик для підтримки нових функцій штучного інтелекту.

За словами експерта, більшість виробників смартфонів уже відреагували на зростання витрат: підняли ціни, скоротили кількість акційних пропозицій або спростили характеристики окремих моделей, щоб зберегти прибутковість.

— Це нова цінова реальність, а не тимчасовий стрибок, — зазначив аналітик.

Про складну ситуацію на ринку чипів раніше повідомляли й інші великі технологічні компанії.

Подорожчання у технологічній галузі

Тайванський виробник мікросхем TSMC, який виготовляє чипи для Apple, Nvidia та AMD, не виключив подальшого підвищення цін через інфляцію та зростання виробничих витрат.

Раніше про можливий дефіцит пам’яті попереджала також Samsung Electronics.

Навесні 2026 року Sony підняла ціни на консолі PlayStation 5 у Великій Британії та США, а Nintendo оголосила про подорожчання консолі Nintendo Switch 2 через зміну ринкових умов.

Попри зростання витрат, попит на продукцію Apple залишається високим. Продажі пристроїв компанії у першому кварталі 2026 року зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, значною мірою завдяки сильному попиту в Китаї.

На початку року Apple також відмовилася від базової версії комп’ютера Mac Mini, що підвищило стартову вартість лінійки приблизно на $200.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.