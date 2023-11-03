Залужний має рацію: Данілов про необхідність зміни підходів у війні з РФ
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов погоджується з думкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що Україні треба змінювати підходи у війні проти Росії.
В інтерв’ю Радіо Свобода він прокоментував заяви Залужного про загрози переходу до позиційної війни, яка буде вигідною Росії.
Данілов нагадав, що Україна з самого початку повномасштабного вторгнення благала партнерів захистити небо, проте тоді не отримала жодної відповіді. Допомога надходила поступово, але якби це відбувалося швидше, то сьогодні “були б інші результати”.
– Це правда. От і сьогодні, з певним часом, коли РФ вже оговталася, коли почала підключати своїх “друзів” – Іран, відома всім автократична Корея – маємо доволі складну ситуацію. І тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, зокрема на засіданнях Ставки, що потрібні нові підходи, – пояснив секретар РНБО.
Він також прокоментував ситуацію із винищувачами F-16, яка також тягнеться з лютого 2022-го і досі не втілена в життя.
– Будь-який військовий розуміє, що не маючи хоча би приблизного паритету в повітрі, вкрай складно досягати таких результатів, яких ми маємо досягти, – зауважив Данілов.
Днями у статті для The Economist Залужний пояснив, що означатиме для України загроза переходу до позиційної війни, і назвав п’ять пріоритетів, які допоможуть уникнути її.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.Діана Линник