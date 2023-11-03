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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Залужний має рацію: Данілов про необхідність зміни підходів у війні з РФ

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов погоджується з думкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що Україні треба змінювати підходи у війні проти Росії.

В інтерв’ю Радіо Свобода він прокоментував заяви Залужного про загрози переходу до позиційної війни, яка буде вигідною Росії.

Данілов нагадав, що Україна з самого початку повномасштабного вторгнення благала партнерів захистити небо, проте тоді не отримала жодної відповіді. Допомога надходила поступово, але якби це відбувалося швидше, то сьогодні “були б інші результати”.

Зараз дивляться

– Це правда. От і сьогодні, з певним часом, коли РФ вже оговталася, коли почала підключати своїх “друзів” – Іран, відома всім автократична Корея – маємо доволі складну ситуацію. І тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, зокрема на засіданнях Ставки, що потрібні нові підходи, – пояснив секретар РНБО.

Він також прокоментував ситуацію із винищувачами F-16, яка також тягнеться з лютого 2022-го і досі не втілена в життя.

– Будь-який військовий розуміє, що не маючи хоча би приблизного паритету в повітрі, вкрай складно досягати таких результатів, яких ми маємо досягти, – зауважив Данілов.

Днями у статті для The Economist Залужний пояснив, що означатиме для України загроза переходу до позиційної війни, і назвав п’ять пріоритетів, які допоможуть уникнути її.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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