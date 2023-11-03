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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський зважує за та проти проведення виборів у 2024 році – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року.

Про це глава українського МЗС заявив під час брифінгу, пише Sky News.

– Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні за і проти, — зазначив Кулеба.

Разом з тим, Дмитро Кулеба додає, що проведення виборів під час війни з Росією пов’язане із “безпрецедентними” викликами.

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Вибори у 2024 році?

Президент Зеленський раніше заявляв, що має бажання провести президентські вибори за планом, наприкінці березня 2024 року, втім, їхнє проведення в умовах бойових дій має складнощі в організації. До того ж це б суперечило законодавству України.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше називав головні проблеми, з якими пов’язане проведення виборів під час бойових дій. Серед названих причин, зокрема, питання безпеки, забезпечення права волевиявлення для військових та для українців, які перебувають за кордоном, а також фінансування, яке піде не до війська, а на організацію виборчого процесу.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, вибори в Україні, Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба
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