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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атака на російський корабель-носій Калібрів: Гуменюк розкрила важливі деталі

російський корабель флот РФ
Фото: Getty Images

Речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що ураження російського ракетоносія Аскольд є потужним морально-психологічним ударом по ворогу, проте рівень ракетної небезпеки не знизився.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, шило у мішку не сховати, тому російське Міноборони також визнало, що корабель зазнав серйозних пошкоджень.

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Наталя Гуменюк наголосила, що суднобудівний завод у Керчі, куди вчора прилетіли українські ракети, є абсолютно законною ціллю України.

Скільки ще російських кораблів знаходилося на цьому заводі, і які пошкодження вони могли отримати, зараз уточнюється. Та варто розуміти, що потужності такого підприємства можуть використовуватися задля посилення бойового ресурсу окупантів у цій війні.

Речниця зауважила, що наші військові провели кропітку роботу задля виявлення і визначення цілі, яка буде максимально ефективною для ураження.

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російський корабель флот РФ

За відкритими джерелами, корабель Аскольд спустили на воду 21 вересня 21-го року. Відомо, що його будували для пусків ракет Калібр, а ще на борту він ще інше озброєння.

На це Наталя Гуменюк відповіла, що російського ворога не варто недооцінювати, адже окупанти мають ще достатньо надводних та підводних ракетоносіїв – тому рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб ЗСУ оцінює як високий.

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– Ми розуміємо, що удари по Чорноморського флоту РФ, навіть по тих кораблях, яких ще не залучали до виконання бойових завдань, – це дуже потужний морально-психологічний удар по ворогу, – зауважила Наталя Гуменюк.

Про те, скільки Росія має кораблів-носіїв Калібрів, речниця Сил оборони Півдня заявила, що не має такої інформації. Але були цифри, що одночасно росіяни можуть випустити до 56 Калібрів з урахуванням того, що надводні ракетні носії несуть на собі як правило вісім ракет, підводні – чотири ракети.

Саме тому варто розуміти, що у росіян є ще дуже потужний потенціал завдання ракетних ударів.

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