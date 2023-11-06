Скільки ракет РФ виготовила за жовтень і які наразі запаси – оцінка ГУР

За жовтень країні-агресору вдалося виготовити близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 км. Якщо говорити про запаси РФ, то йдеться приблизно про 870 ракет.

Про це повідомив представник Головного управлянні розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його даними, окупанти виготовили за минулий місяць 20 ракет Калібр, Х-101 – близько 40, 30 балістичних ракет Іскандер-М та 12 крилатих Іскандер-К, а також 4 Кинджали.

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Крім того, ворог модернізує Х-22 під Х-32 (приблизно 9 одиниць на місяць) і вдосконалює протикорабельні ракети Онікс із метою використання їх по наземних об’єктах.

Запаси ракет у Росії

Із наявних запасів, які оцінюються приблизно у 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 км, за даними ГУР, орієнтовно 165 – це Калібри, 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, 290 одиниць Іскандер-М та Іскандер-К, 80 Кинджалів, а також 150 ракет Х-22/Х-32.

Скібіцький зауважив, що рік тому у РФ був приблизно такий ж арсенал, що свідчить про те, що ворогу вдалося налагодити виробництво ракет.

– Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – щонайменше 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі, якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату, тоді знову хтось полетить з посади, – наголосив розвідник.

Він упевнений, що РФ буде складно досягти результату, бо ми теж не сидимо склавши руки, а готуємося, вживаючи заходів для захисту нашої енергосистеми.

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