День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Україна щоденно готується до вступу в Європейський Союз та підсилює оборону українського неба від атак ворога.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 7 листопада.
Він заявив, що сьогодні в нього був значною мірою “день нарад”.
– Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом, – повідомив він.
Окремо президент провів нараду й щодо міжнародних заходів і українських подій, які очікуються в листопаді.
– Цей місяць – це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо, – повідомив глава держави.
Український лідер зосередив окрему увагу відносинам із Європейським Союзом і наголосив, що завтра – важливий день.
– Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, – повідомив він.
Володимир Зеленський наголосив, що робота України передбачає наближення й адаптацію до стандартів ЄС та практик спільноти.
– Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти, – сказав він.
Український лідер наголосив на дуже важливій роботі депутатів у Верховній Раді, які мають “продовжувати підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи”.
Також президент каже, що на початку доби мав селекторну нараду.
– Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі, – повідомив він.
Протягом доби глава держави був на звʼязку і з міністром оборони та з командувачами.
– Купʼянськ, Бахмут, Марʼїнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити, – сказав він.
Йдеться про:
- 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади;
- 3-й батальйон 54-ї бригади;
- 92-гу окрема штурмову бригаду;
- артилеристів з 26-ї, 40-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад;
- 79-ті ДШВ;
- 53-тю й 110-та окремі механізовані бригади;
- 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії
- та 132-й окремий розвідувальний батальйон.
– Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто бʼється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі, – підбив підсумок глава держави.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко