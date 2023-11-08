День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками

Україна щоденно готується до вступу в Європейський Союз та підсилює оборону українського неба від атак ворога.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 7 листопада.

Він заявив, що сьогодні в нього був значною мірою “день нарад”.

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– Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом, – повідомив він.

Окремо президент провів нараду й щодо міжнародних заходів і українських подій, які очікуються в листопаді.

– Цей місяць – це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо, – повідомив глава держави.

Український лідер зосередив окрему увагу відносинам із Європейським Союзом і наголосив, що завтра – важливий день.

– Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, – повідомив він.

Володимир Зеленський наголосив, що робота України передбачає наближення й адаптацію до стандартів ЄС та практик спільноти.

– Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти, – сказав він.

Український лідер наголосив на дуже важливій роботі депутатів у Верховній Раді, які мають “продовжувати підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи”.

Також президент каже, що на початку доби мав селекторну нараду.

– Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі, – повідомив він.

Протягом доби глава держави був на звʼязку і з міністром оборони та з командувачами.

– Купʼянськ, Бахмут, Марʼїнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити, – сказав він.

Йдеться про:

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади;

3-й батальйон 54-ї бригади;

92-гу окрема штурмову бригаду;

артилеристів з 26-ї, 40-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад;

79-ті ДШВ;

53-тю й 110-та окремі механізовані бригади;

3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії

та 132-й окремий розвідувальний батальйон.

– Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто бʼється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі, – підбив підсумок глава держави.

Джерело : Офіс президента

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