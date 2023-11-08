Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками

Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна щоденно готується до вступу в Європейський Союз та підсилює оборону українського неба від атак ворога.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 7 листопада.

Він заявив, що сьогодні в нього був значною мірою “день нарад”.

Зараз дивляться

– Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом, – повідомив він.

Окремо президент провів нараду й щодо міжнародних заходів і українських подій, які очікуються в листопаді.

– Цей місяць – це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо, – повідомив глава держави.

Український лідер зосередив окрему увагу відносинам із Європейським Союзом і наголосив, що завтра – важливий день.

– Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, – повідомив він.

Володимир Зеленський наголосив, що робота України передбачає наближення й адаптацію до стандартів ЄС та практик спільноти.

– Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти, – сказав він.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Український лідер наголосив на дуже важливій роботі депутатів у Верховній Раді, які мають “продовжувати підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи”.

Також президент каже, що на початку доби мав селекторну нараду.

– Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі, – повідомив він.

Протягом доби глава держави був на звʼязку і з міністром оборони та з командувачами.

– Купʼянськ, Бахмут, Марʼїнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити, – сказав він.

Йдеться про:

  • 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади;
  • 3-й батальйон 54-ї бригади;
  • 92-гу окрема штурмову бригаду;
  • артилеристів з 26-ї, 40-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад;
  • 79-ті ДШВ;
  • 53-тю й 110-та окремі механізовані бригади;
  • 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії
  • та 132-й окремий розвідувальний батальйон.

– Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто бʼється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі, – підбив підсумок глава держави.

Джерело: Офіс президента
ЄС, Війна в Україні, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Рада підтримала переспрямування військового ПДФО до держбюджету на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжна війна – значний ризик для економічних перспектив України: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
Верховна Рада
Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
День нарад: Зеленський провів низку засідань із розвідниками та міжнародниками
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь