Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію – ДБР

За матеріалами ДБР співробітники НАЗК вручили народному депутатові Олександрові Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомила пресслужба бюро на офіційному сайті у соціальних мережах.

Слідчі встановили, що у серпні та жовтні 2023 року депутат, реалізуючи свої повноваження, звернувся до МОЗ України та до Державного бюро розслідувань із власних інтересів.

Зараз дивляться

У своїх зверненнях нардеп цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, що розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Отримані від ДБР докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України Про запобігання корупції (не вчиняти та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Нагадаємо, 6 листопада Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Він є підозрюваним у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків.

Джерело : ДБР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.