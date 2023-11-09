США на 96% вичерпали допомогу Україні, виділену Конгресом – Білий дім

Сполучені Штати Америки витратили 96% коштів, які передбачалися на допомогу для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу для журналістів.

За його словами, США використали майже усі кошти, затверджені Конгресом США.

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– Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні від початку війни, тобто понад $60 млрд, і це не тільки безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога, то ми використали приблизно 96%, – сказав Кірбі.

Він також додав, що з боку Пентагону було використано понад 90% коштів для допомоги Україні в галузі безпеки.

– Міноборони (США, – Ред.) має приблизно до $1,1 млрд для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, тож нам потрібно схвалити цей додатковий запит (у Конгресі. – Ред.), – додав Кірбі.

Представник Адміністрації президента США наголосив, що Америка має й надалі допомагати Україні безпеково, щоб ЗСУ могли максимально використати час, який у них залишився, до погіршення погоди, яка ускладнить просування.

Нагадаємо, у жовтні президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив запит до Конгресу США, який мав на меті підтримати як Україну, так і Ізраїль. Пакет на $106 млрд передбачав понад $60 млрд лише для України. Втім, затвердити новий пакет допомоги так і не вдалося, оскільки конгресмени спочатку не могли визначитися з обранням спікера Палати представників (нижньої палати Конгресу), а згодом – узгодити, як саме має надаватися допомога країнам, щодо яких зробив запит очільник Білого дому.

Джерело : White House

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