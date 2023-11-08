США мають чіткий план дій щодо надання допомоги Україні – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у тому, що Вашингтон має чіткий план дій щодо надання Україні допомоги для захисту від російської агресії.

Про це він написав у Twitter (X), зробивши репост заяви міністра фінансів США Джанет Єллен, яка приєдналася до листа американських посадовців, у якому вони закликали Конгрес повністю підтримати прохання Байдена щодо продовження прямої бюджетної підтримки України.

Блінкен наголосив, що Росія розпочала війну проти України і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки.

Зараз дивляться

– Доки вона цього не зробила, Сполучені Штати мають чіткий план дій: допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, притягнути РФ до відповідальності, – зауважив держсекретар.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали американський Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки в рамках додаткового пакету Джо Байдена.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.