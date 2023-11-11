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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Звільнення Херсона довело, що РФ ніколи не приходить “назавжди” – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський виступив із відеозверненням з нагоди першої річниці звільнення Херсона від російських окупантів.

Відео з’явилося в офіційних соцмережах глави держави.

Зеленський наголосив, що деокупація міста 11 листопада 2022 року стала свідченням того, що Україна завжди повертатиме свої території. А також, що наша держава – “єдина від північного кордону до моря”.

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Президент нагадав, що херсонці пережили місяці окупації без зв’язку та інформації, але “з вірою в Україну”.

– Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ… Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить “назавжди”, хоч би скільки разів вона це не повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети, – зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні – одна з тих річниць, які формують в українців упевненість, що ми зможемо перемогти ворога.

Завдяки Херсонській операції вдалося очистити від військ РФ правобережжя Дніпра, посилити захист Миколаєва й Одеси, інших міст і сіл, а також закріпити успіх України в битві за Чорне море.

– Крим тоді – в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів – відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч, – заявив глава держави.

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Він подякував усім військовим, які звільняли Херсон і зараз виборюють свободу України.

Зеленський нагадав, що незалежність “здобувається саме в боях, черпає енергію в єдності народу”.

Президент також зазначив, що РФ увесь рік мститься звільненим українським населеним пунктам, зокрема Херсону. Ворог обстрілює місто щодня, запускає бомби та ракети відкриває вогонь із артилерії

За словами Зеленського, “Україна знає, що ворог не слабкий”, однак наша держава вміє його долати.

Нещодавно бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що окупаційні війська РФ ухвалили рішення щодо втечі з Херсону та правобережжя Дніпра через страх оточення.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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