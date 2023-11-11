Освобождение Херсона доказало, что РФ никогда не приходит “навсегда” – Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением по случаю первой годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов.

Видео появилось в официальных соцсетях главы государства.

Зеленский подчеркнул, что деоккупация города 11 ноября 2022 года стала свидетельством того, что Украина всегда будет возвращать свои территории. А также, что наше государство является “единым от северной границы до моря”.

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Президент напомнил, что херсонцы пережили месяцы оккупации без связи и информации, но “с верой в Украину”.

– Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир… Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит “навсегда”, сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда! Когда мы знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели, – отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня – одна из тех годовщин, которые формируют у украинцев уверенность, что мы сможем победить врага.

Благодаря Херсонской операции удалось очистить от войск РФ правобережье Днепра, усилить защиту Николаева и Одессы, других городов и сел, а также укрепить успех Украины в битве за Черное море.

– Крым тогда – в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов – почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом, – заявил глава государства.

Он поблагодарил всех военных, которые освобождали Херсон и сейчас борются за свободу Украины.

Зеленский напомнил, что независимость “обретается именно в боях, черпает энергию в единстве народа”.

Президент также отметил, что РФ весь год мстит освобожденным украинским населенным пунктам, в частности Херсону. Враг обстреливает город каждый день, запускает бомбы и ракеты открывает огонь из артиллерии.

По словам Зеленского, “Украина знает, что враг не слаб”, однако наше государство умеет его побеждать.

Недавно бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что оккупационные войска РФ приняли решение о бегстве из Херсона и с правобережья Днепра из-за страха окружения.

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