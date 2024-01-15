Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень, ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2024:

Ситуація в Україні на 15 січня 2024:

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

Втрати РФ у війні на 15 січня 2024:

особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб,

танків ‒ 6089 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,

артилерійських систем – 8771 (+24) од,

РСЗВ – 958 (+1) од,

засобів ППО ‒ 650 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),

крилатих ракет ‒ 1815 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,

спеціальної техніки ‒ 1356 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.