Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Європарламент схвалив резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень, ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2024:

Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 15 січня 2024:

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

На Херсонському напрямку окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

Втрати РФ у війні на 15 січня 2024:

  • особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб,
  • танків ‒ 6089 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11322 (+20) од,
  • артилерійських систем – 8771 (+24) од,
  • РСЗВ – 958 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 650 (+2) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1815 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11698 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1356 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.01.2024
DeepStateMap
Спалах та бавовна в трьох областях: в РФ скаржаться на нічну атаку БпЛА
вибух
Не лише F-16: Ігнат пояснив, яка зброя здатна змінити хід війни в Україні
ATACMS
Амбасадором має бути кожна людина: Зеленська про силу м’якої дипломатії
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті
Там прохідний двір: Ігнат розповів про ситуацію з ППО на території Росії
Карта бойових дій на 15 січня 2024 – ситуація на фронті

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь