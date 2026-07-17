У період з 18 до 22 липня застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним через проведення технічних робіт.

Про це поінформували у Міністерстві оборони України.

Застосунок Резерв+ може не працювати до 22 липня

— З 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним, – йдеться в повідомленні.

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У відомстві уточнили, що роботи будуть проводитися переважно у нічний час.

Однак користувачам все одно радять подбати про наявність військово-облікового документа. Його можна пред’являти як у паперовому, так і в електронному форматі (для цього варто завчасно завантажити PDF-версію).

Щоб отримати електронну версію документа, потрібно на головному екрані застосунку натиснути “+”, після чого обрати функцію “Завантажити PDF” та, за можливості, роздрукувати.

У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт сервіси у застосунку Резерв+ працюватимуть у звичному режимі.

Як відомо, під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноважених осіб.

У червні цього року в застосунку Резерв+ була недоступна низка послуг, які потребували підтвердження інформації через державні реєстри. Тимчасові обмеження були пов’язані з некоректною роботою обміну даними між державними системами.

Джерело : Минобороны

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