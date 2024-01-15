ООН закликає виділити $4,2 млрд на підтримку українців у 2024 році

Організація Об’єднаних Націй та її партнери в понеділок звернулися до донорів із закликом виділити $4,2 млрд на підтримку у 2024 році постраждалих від війни українців та українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги в ООН Мартін Гріффітс заявив, що сотні тисяч дітей проживають у населених пунктах поблизу лінії вогню – вони налякані та позбавлені основних потреб.

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За його словами, вже один цей факт має змусити ООН зробити все можливе, щоб доставити в Україну більше гуманітарної допомоги.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, через війну понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги 2024 року.

Понад 3,3 млн нужденних проживають у прифронтових населених пунктах на Сході та Півдні країни, зокрема на окупованих Росією територіях.

Так, в ООН просять виділити $3,1 млрд, щоб забезпечити гуманітарною допомогою 8,5 млн осіб, у 2024 році. Агентство ООН у справах біженців просить $1,1 млрд на підтримку 2,3 млн українських біженців, які виїхали за кордон.

Варто зазначити, що країни, які приймають українських біженців, продовжують надавати необхідний захист і послуги, але багато біженців, як і раніше, потребують допомоги, сказав Філіппо Гранді, верховний комісар ООН у справах біженців.

Які країни продовжать виплачувати допомогу українським біженцям у 2024 році, читайте у матеріалі.

Джерело : Reuters

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