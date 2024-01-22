Немає такого ресурсу: глава НПУ пояснив, чому поліцейські не можуть роздавати повістки

Нацполіція максимально сприяє ТЦК у встановленні місцезнаходження ухилянтів, зокрема за наявності необхідних документів доставляє до них таких осіб. Проте у нас немає додаткових ресурсів, щоб ще й роздавати повістки в рамках мобілізації.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи ідеї щодо залучення поліцейських до роздачі повісток або ж необхідності мобілізації правоохоронців.

– Вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, зокрема й непритаманні поліції функції, – наголосив він.

Вигівський зауважив, що поліцейські готові допомагати, але ходити роздавати повістки не будуть – принаймні, поки законом про мобілізацію не буде встановлена така норма.

Зараз дивляться

– Фактично у нас в строю 98 тис. поліцейських. З них трохи більше 20 тис. – жінки. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тис. нарядів, у яких задіяні понад 20 тис. поліцейських, – пояснив глава Нацполіції

За його словами, з 24 лютого 2022 року поліцейські працюють в посиленому режимі 24/7.

– Якщо говорити про зону, де проводяться бойові дії, – там постійно несуть службу близько 35 тис. поліцейських. Це і ті, хто у складі Люті та зведених загонів воюють, а також ті, хто крім основного функціоналу поліцейських кожного дня заступають на блокпости, виконують стабілізаційні заходи, евакуюють громадян, розбирають завали разом з рятівниками, а також розміновують десятки тисяч гектарів наших територій після ворога, – розповів Вигівський.

Відповідно, у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ще й роздавали повістки, підсумував він.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби Верховна Рада повернула ініціатору – Кабінету міністрів України. Поки що невідомо, коли нова редакція документа з’явиться в парламенті.

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