Нет такого ресурса: глава НПУ объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки

Нацполиция максимально способствует ТЦК в установлении местонахождения уклонистов, в частности при наличии необходимых документов доставляет к ним таких лиц. Однако у нас нет дополнительных ресурсов, чтобы еще и раздавать повестки в рамках мобилизации.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина, комментируя идеи о привлечении полицейских к раздаче повесток или же необходимости мобилизации правоохранителей.

— Вручение повесток, совместные наряды — это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и несвойственные полиции функции, — подчеркнул он.

Выговский отметил, что полицейские готовы помогать, но ходить раздавать повестки не будут — по крайней мере, пока законом о мобилизации не будет установлена такая норма.

Сейчас смотрят

— Фактически у нас в строю 98 тыс. полицейских. Из них чуть больше 20 тыс. — женщины. Берем ежесуточные наряды по государству, это где-то 7 тыс. нарядов, в которых задействованы более 20 тыс. полицейских, — объяснил глава Нацполиции

По его словам, с 24 февраля 2022 года полицейские работают в усиленном режиме 24/7.

— Если говорить о зоне, где проводятся боевые действия, — там постоянно несут службу около 35 тыс. полицейских. Это и те, кто в составе Люти и сводных отрядов воюют, а также те, кто кроме основного функционала полицейских каждый день заступают на блокпосты, выполняют стабилизационные мероприятия, эвакуируют граждан, разбирают завалы вместе со спасателями, а также разминируют десятки тысяч гектаров наших территорий после врага, — рассказал Выговский.

Соответственно, у нас на сегодняшний день недостаточно ресурса для того, чтобы еще и раздавать повестки, подытожил он.

11 января законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы Верховная Рада вернула инициатору — Кабинету министров Украины. Пока неизвестно, когда новая редакция документа появится в парламенте.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.