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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство – текст

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Відповідний законопроєкт № 10425 Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України вже зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкт про множинне громадянство

У пояснювальній записці до законопроєкту про множинне громадянство йдеться, що законопроєкт:

Зараз дивляться
  • визначає країни, громадяни яких можуть отримати український паспорт у спрощеному порядку;
  • визначає категорії людей, які мають вийти з громадянства іншої країни для набуття українського громадянства;
  • уточнює категорії людей, які не можуть набути громадянство України;
  • переглядає підстави для втрати українського громадянства;
  • унормовує правовий статус в Україні іноземців та людей без громадянства, які брали участь у захисті України.

У відеозверненні з нагоди Дня Соборності президент Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради документа, який запровадить інститут множинного громадянства в Україні.

Він пояснив, що цей документ дасть можливість отримати українське громадянство етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, а також іноземним добровольцям, які захищають Україну.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Документи, Законопроект, Подвійне громадянство
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