Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство – текст
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.
Відповідний законопроєкт № 10425 Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України вже зареєстровано у Верховній Раді.
Законопроєкт про множинне громадянство
У пояснювальній записці до законопроєкту про множинне громадянство йдеться, що законопроєкт:
- визначає країни, громадяни яких можуть отримати український паспорт у спрощеному порядку;
- визначає категорії людей, які мають вийти з громадянства іншої країни для набуття українського громадянства;
- уточнює категорії людей, які не можуть набути громадянство України;
- переглядає підстави для втрати українського громадянства;
- унормовує правовий статус в Україні іноземців та людей без громадянства, які брали участь у захисті України.
У відеозверненні з нагоди Дня Соборності президент Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради документа, який запровадить інститут множинного громадянства в Україні.
Він пояснив, що цей документ дасть можливість отримати українське громадянство етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, а також іноземним добровольцям, які захищають Україну.