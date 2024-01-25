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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Спрямовано більшість інформатак. Зеленський найчастіше у Європі ставав мішенню пропаганди РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У Європі найбільшу кількість інформаційних атак було спрямовано на президента України Володимира Зеленського.

Про це під час представлення у Брюсселі другої доповіді Європейської служби зовнішніх дій щодо загроз маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– Ми опублікували Другий річний звіт, який проливає світло на характер наявних загроз на основі розслідування 750 випадків FIMI та аналізу заходів протидії. Як можемо бачити, (атаки) спрямовані проти різних людей. Однією з осіб, проти яких спрямована більшість таких атак, є президент України Володимир Зеленський, друга – президент Франції Еммануель Макрон, – поінформував він.

Україна є мішенню для інформатак

Згідно з доповіддю, Україна залишається країною, яка найчастіше стає мішенню цілеспрямованих операцій із дезінформації з-за кордону.

Зараз дивляться

– І це не випадково, тому що відомо, хто стоїть за дезінформацією. Хтось, хто веде війну проти України з використанням класичних засобів бойових дій, – додав високий представник ЄС.

Водночас він зауважив, що українці більш загартовані у цій битві, і суспільство активно бореться проти дезінформації. Європейський Союз надає Україні в цьому допомогу з використанням Інструменту ЄС із зовнішньої політики, можливостей ЄСЗД та Єврокомісії.

– Чотири роки тому, коли я почав виконувати свій мандат, Росія та інші вже створили активну інфраструктуру для (поширення, – Ред.) брехні, маніпуляцій та дестабілізації, робили це у промислових масштабах та вміло… А коли розпочалося російське вторгнення в Україну, це стало повномасштабним інструментом війни. Тож дуже важливо діяти швидко, щоб запобігти поширенню інформаційних маніпуляцій, які мають бути спростовані до того, як стануть вірусними, – наголосив Боррель.

Він згадав історію зі звинуваченнями України у нібито хімічній атаці в Донецьку. Це виявилось хибним твердженням, користувачі соцмереж з’ясували, що наведені фотографії були зроблені задовго до того часу, про який писали маніпулятори. Як наголосив високий представник ЄС, це не вперше, коли такі звинувачення проти України поширює той, хто сам володіє зброю масового знищення.

Боррель впевнений, що для ефективної протидії FIMI потрібно об’єднати зусилля на глобальному рівні. У цьому контексті ЄС за підтримки Канади координує зусилля з партнерами по G7, активно взаємодіє з НАТО та має розвинуті програми співробітництва у цій сфері із США. Ця робота спрямована на те, щоб допомогти громадянам, державним інституціям та журналістам швидко виявляти та спростовувати дезінформацію.

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ЄС, інформаційна війна, Владимир Зеленский, дезінформація, Жозеп Боррель
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