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Хакери з РФ атакували урядові портали Швейцарії на тлі візиту Зеленського

хакери
Фото: Pixabay

Пов’язана з Росією хакерська група NoName вчинила DDoS-атаку на сайти федеральної адміністрації Швейцарії. Причиною назвали участь президента Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

– 17 січня DDoS-атака тимчасово порушила доступ до низки вебсайтів, зокрема до тих, що належать Федеральній адміністрації. Відповідальність за атаку взяло на себе пов’язане з Росією угруповання NoName, посилаючись на участь президента України Володимира Зеленського у щорічних зборах ВЕФ, – йдеться у повідомленні.

Кібератака була оперативно виявлена, фахівці вжили необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення доступу до вебсайтів. Зазначено, що DDoS-атаки спрямовані на те, щоб зробити вебсайти недоступними. Вони не призводять до втрати або компрометації даних.

Зараз дивляться

Хакери з NoName вже атакували Федеральну адміністрацію в червні 2023 року.

Раніше у Держспецзв’язку повідомили, що хакери атакують українських захисників за допомогою спаму з вірусами. Зловмисники розсилають повідомлення під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ.

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Володимир Зеленський, Давос, Хакери, Швейцарія
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