Хакери з РФ атакували урядові портали Швейцарії на тлі візиту Зеленського
Пов’язана з Росією хакерська група NoName вчинила DDoS-атаку на сайти федеральної адміністрації Швейцарії. Причиною назвали участь президента Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.
– 17 січня DDoS-атака тимчасово порушила доступ до низки вебсайтів, зокрема до тих, що належать Федеральній адміністрації. Відповідальність за атаку взяло на себе пов’язане з Росією угруповання NoName, посилаючись на участь президента України Володимира Зеленського у щорічних зборах ВЕФ, – йдеться у повідомленні.
Кібератака була оперативно виявлена, фахівці вжили необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення доступу до вебсайтів. Зазначено, що DDoS-атаки спрямовані на те, щоб зробити вебсайти недоступними. Вони не призводять до втрати або компрометації даних.
Хакери з NoName вже атакували Федеральну адміністрацію в червні 2023 року.
Раніше у Держспецзв’язку повідомили, що хакери атакують українських захисників за допомогою спаму з вірусами. Зловмисники розсилають повідомлення під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ.