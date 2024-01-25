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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто

У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисник був учасником російського хакерського угруповання Народна сyberармия РФ, що підконтрольне ФСБ.

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– За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня, – йдеться у повідомленні.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед бойові позиції артилерії та систем ППО.

Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто
У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто

У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали зловмисника. Ним є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот.

Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав росіянам через месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры

Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Харків
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