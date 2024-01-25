У Харкові затримали російського хакера, який наводив ракети на місто

Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисник був учасником російського хакерського угруповання Народна сyberармия РФ, що підконтрольне ФСБ.

Зараз дивляться

– За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня, – йдеться у повідомленні.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед бойові позиції артилерії та систем ППО.

Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали зловмисника. Ним є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот.

Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав росіянам через месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.