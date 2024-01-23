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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Закликають до співпраці з ФСБ: СБУ попереджає про email-розсилку від окупантів

Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры
Фото: Pexels

Співробітники Служби безпеки України попереджають про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, яка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У тексті листів є пропозиції українцям перейти на бік ворога, почати співпрацювати з російськими спецслужбами за матеріальну винагороду.

IT-фахівцям українського правоохоронного відомства вдалося блокувати частину адрес, з яких здійснюється ця розсилка.

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— Нагадуємо, що за передання інформації про ЗСУ, об’єкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачено кримінальну відповідальність, як за держзраду, з покаранням у вигляді позбавлення волі до 15 років, — зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 21 січня пропагандисти Кремля почали фабрикувати новини про обстріл донецького ринку Силами оборони України. Наші військові офіційно спростували цю брехню.

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Джерело: СБУ
дезінформація, Російська пропаганда, СБУ
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