Закликають до співпраці з ФСБ: СБУ попереджає про email-розсилку від окупантів

Співробітники Служби безпеки України попереджають про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, яка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У тексті листів є пропозиції українцям перейти на бік ворога, почати співпрацювати з російськими спецслужбами за матеріальну винагороду.

IT-фахівцям українського правоохоронного відомства вдалося блокувати частину адрес, з яких здійснюється ця розсилка.

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— Нагадуємо, що за передання інформації про ЗСУ, об’єкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачено кримінальну відповідальність, як за держзраду, з покаранням у вигляді позбавлення волі до 15 років, — зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 21 січня пропагандисти Кремля почали фабрикувати новини про обстріл донецького ринку Силами оборони України. Наші військові офіційно спростували цю брехню.

Джерело : СБУ

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