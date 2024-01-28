Відстрочка від мобілізації: у Раді розглядають можливість бронювання ФОПів за гроші

В українському парламенті розглядають ідею розширення бронювання військовозобов’язаних працівників на приватних підприємствах.

Як заявив виданню Фокус голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, нардепи думають над запровадженням фіксованої щомісячної ставки для фізосіб-підприємців (ФОП) на бронювання співробітників на додачу до 1,5% військового збору та інших податків.

Ініціатива передбачає впровадити ставку за бронювання в діапазоні від 6 тис. до 50 тис. гривень, як це діє на масштабних підприємствах. Втім, для ФОПів може бути впроваджено й інший варіант.

Зараз дивляться

За словами Наталухи, за умов воєнного часу може бути потрібно ухвалювати непопулярні рішення, оскільки неможливо підлаштуватися під усі верстви суспільства.

– Деякі мої колеги кажуть, якщо ставку зробити меншою, ніж 40 тис. гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку в 6 тис. гривень, ми не витягнемо, – каже парламентар про наявні труднощі.

Раніше фізособи-підприємці мали право на бронювання за рішенням українського уряду. Втім, умовою було виконання поставлених завдань у межах оборонних замовлень та інших видів діяльності, які були передбачені для Кабміну чи органів місцевої влади.

Водночас у Верховній Раді вказують на можливі зловживання при оформленні співробітників підприємств через схему ФОП, що допомогло б роботодавцю зменшити податкові витрати.

– Нюанси є, але з цього рівняння (розробка умов для броні від мобілізації, – Ред.) дрібних підприємців ми не викидаємо, – вказує Наталуха.

На сьогодні в Україні оформлення через схему ФОП поширене не тільки в бізнесі, а й в IT-галузі, де працівники мають високу зарплатню, що задовольняє роботодавців, каже виданню президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

За його словами, в Україні єособи, які готові сплачувати військкоматам до $10 тис. за відстрочку від мобілізації, а інші віддають значні суми коштів шахраям, які нібито намагаються надати послуги з переведення військовозобов’язаних чоловіків через кордон України. Нерідко всі вони потрапляють до рук прикордонників.

– Пора зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть у бюджет, а не ділкам, – вважає Воскобойник.

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Метою цього органу буде покращення комунікації влади на всіх рівнях із представниками бізнесу.

Джерело : Фокус

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