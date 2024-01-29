Агентство оборонних закупівель отримало директора: що відомо про Марину Безрукову

Марина Безрукова очолила держпідприємство Агенція оборонних закупівель. Міноборони України 29 січня оприлюднило відповідний наказ.

У МОУ вибудовують нову архітектуру закупівель, яка унеможливить корупцію та відповідатиме стандартам НАТО.

– Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції, – пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Безрукова у першій заяві на новій посаді наголосила, що ефективні та прозорі закупівлі зброї – запорука нацбезпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції – основні принципи роботи агентства.

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– Віддаючи перевагу передовим технологіям та постійно вдосконалюючи власний арсенал, ми суттєво покращимо оснащення наших військ, – додала вона.

Що відомо про Марину Безрукову

Має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

У 2017-2024 роках Марина Безрукова працювала в Укренерго на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо.

Тут вона впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень, завдяки чому за останні п’ять років енергокомпанія заощадила на закупівлях понад 1,2 млрд грн.

До цього працювала в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

Вищу освіту Марина Безрукова здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: магістр з фінансів (2001), спеціаліст з правознавства (2007).

Також має ступінь магістра управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки – 2020).

Хто займається закупівлями для ЗСУ

Раніше Міноборони самостійно займалося закупівлями, що створювало корупційні ризики.

Віднедавна закупівлями для потреб Сил оборони займаються дві новостворені агенції:

Агенція оборонних закупівель (для зброї);

Державний оператор тилу (забезпечує харчуванням, паливно-мастильними матеріалами, одягом та медичними товарами).

При цих агенціях ще мають створити наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів.

Незалежних членів наглядових рад Міноборони вже шукає.

Джерело : Міноборони

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