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Агентство оборонных закупок получило директора: что известно о Марине Безруковой

Марина Безрукова
Фото: Минобороны

Марина Безрукова возглавила госпредприятие Агентство оборонных закупок. Минобороны Украины 29 января обнародовало соответствующий приказ.

В МОУ выстраивают новую архитектуру закупок, которая сделает невозможным коррупцию и будет соответствовать стандартам НАТО.

— Смена менеджмента — это первый шаг к кардинальной перезагрузке Агентства оборонных закупок. Наш приоритет — это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции, — объяснил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Безрукова в первом заявлении на новой должности подчеркнула, что эффективные и прозрачные закупки оружия — залог нацбезопасности, а транспарентность, цифровизация и нулевая толерантность к коррупции — основные принципы работы Агентства.

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— Отдавая предпочтение передовым технологиям и постоянно совершенствуя собственный арсенал, мы существенно улучшим оснащение наших войск, — добавила она.

Что известно о Марине Безруковой

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

В 2017-2024 годах Марина Безрукова работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т. п.

Здесь она внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий, благодаря чему за последние пять лет энергокомпания сэкономила на закупках более 1,2 млрд грн.

До этого работала в корпоративном секторе в компаниях различных сегментов экономики.

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Высшее образование Марина Безрукова получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко: магистр финансов (2001), специалист по правоведению (2007).

Также имеет степень магистра управления бизнесом — MBA (Киевская школа экономики — 2020).

Кто занимается закупками для ВСУ

Ранее Минобороны самостоятельно занималось закупками, что создавало коррупционные риски.

С недавних пор закупками для нужд Сил обороны занимаются два новосозданных агентства:

  • Агентство оборонных закупок (для оружия);
  • Государственный оператор тыла (обеспечивает питанием, горюче-смазочными материалами, одеждой и медицинскими товарами).

При этих агентствах еще должны создать наблюдательные советы, в которые войдут представители международных партнеров.

Независимых членов наблюдательных советов Минобороны уже ищет.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, держзакупівлі, ВСУ, Міноборони України
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