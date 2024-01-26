Закупівля неякісної амуніції: завершено розслідування щодо експосадовців Міноборони

Завершено досудове розслідування щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони, яких викрили на закупівлі неякісної амуніції для військових, що загрожувало життю наших захисників й завдало багатомільйонних збитків.

Йдеться про колишнього заступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ (В’ячеслав Шаповалов, якого звільнили у січні минулого року через скандал із закупівлями продуктів для військових – Ред.), т. в. о. начальника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т. в. о. начальника центрального управління контролю якості МОУ.

У ДБР нагадали, що усі троє підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд грн, та розтраті понад 222 млн грн.

Зараз дивляться

За даними слідства, ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для потреб ЗСУ – бронежилетів, касок та одягу – за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн.

Наступний епізод – замовлення за кордоном засобів індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була зроблена повна передоплата та порушена процедура контролю за якістю товару. Відповідно Збройні сили отримали неякісні бронежилети, що призвело не лише до втрати 222 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю захисників.

Усім експосадовцям МОУ інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Максимальне покарання, яке їх загрожує – позбавлення волі до 15 років.

Коли сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, її передадуть до суду.

Джерело : ДБР

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