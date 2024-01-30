Окупанти скинули гранати із забороненим хлорпікрином на Таврійському напрямку

За останню добу на Таврійському напрямку окупаційні війська п’ять разів застосували боєприпаси з отруйними речовинами – ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

Яку хімзброю застосовує РФ

– Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами, тобто хімічного походження. Вчора було зафіксовано п’ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 із хлорпікрином, – уточнив він.

За його словами, кожен випадок застосування хімічної зброї вивчається окремо, а потім вся інформація подається в міжнародні інституції.

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Від хлорпікрину рятує звичайний протигаз, додав Штупун.

Хімічні атаки Росії

Днями аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що РФ все частіше застосовує хімічну зброю в Україні, зокрема гранати РГ-Во з хлорацетофеноном – різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Лише за грудень 2023 року зафіксований 81 випадок використання російськими військами таких гранат проти Сил оборони України.

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