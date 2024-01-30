Оккупанты сбросили гранаты с запрещенным хлорпикрином на Таврическом направлении

За последние сутки на Таврическом направлении оккупационные войска пять раз применили боеприпасы с ядовитыми веществами — вероятно, гранаты К-51 с хлорпикрином.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

Какое химоружие использует РФ

— Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с ядовитыми веществами, то есть химического происхождения. Вчера было зафиксировано пять таких сбросов. Это, вероятно, гранаты К-51 с хлорпикрином, — уточнил он.

По его словам, каждый случай применения химического оружия изучается отдельно, а затем вся информация подается в международные институты.

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От хлорпикрина спасает обычный противогаз, добавил Штупун.

Химатаки Росссии

На днях аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что РФ все чаще применяет химическое оружие в Украине, в частности гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном — разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками.

Только за декабрь 2023 года зафиксирован 81 случай использования российскими войсками таких гранат против Сил обороны Украины.

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