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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мобілізація з 25 років: що передбачено новим законопроєктом 10449

Мобілізація з 25 років: що передбачено новим законопроєктом 10449
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні планують змінити призовний вік чоловіків з 27 до 25 років. А на громадян України, які ухиляються від мобілізації хочуть накладати певні обмеження через суд.

Про це йдеться в законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Мобілізація з 25 років – що змінить законопроєкт 10449

Згідно з новим законопроєктом, в Україні відбуватиметься мобілізація з 25 років. Водночас граничний вік під час загальної мобілізації становите 60 років для всіх категорій військовозобов’язаних, як було і раніше.

Зараз дивляться

Усі громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або Державної прикордонної служби, йдеться в законопроєкті про мобілізацію.

Обмеження, якщо не з’явитися за повісткою в ТЦК

Якщо українець протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав обов’язку або не з’явився до ТЦК (чи закордонної дипломатичної установи України, якщо він перебуває за межами країни), то на нього накладатимуть низку обмежень.

  • обмеження в праві на виїзд за межі України;
  • обмеження в праві керування транспортним засобом;
  • накладення арешту на кошти та інші цінності, у банках та інших депозитарних установах.

Водночас визначається перелік вагомих причин, які можуть виправдати неявку до ТЦК у зазначені в повістці терміни.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, військові, Законопроект, Мобілізація, ТЦК, українські військові, Українці
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