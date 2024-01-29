Німеччина планує обговорити військову допомогу Україні на саміті ЄС 1 лютого – речник ФРН

На спеціальному саміті Європейського Союзу, який запланований на 1 лютого, уряд Німеччини планує обговорити військову допомогу Україні на 2024 рік і в більш довготривалій перспективі.

Про це заявив речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт під час брифінгу з журналістами 29 січня. За його словами, ФРН хоче заохотити інші країни збільшити внески для підтримки України.

Допомога Україні – що обговорять на саміті ЄС

Речник звернув увагу, що в багатьох державах ЄС лунають заяви про готовність допомагати Україні, але насправді це стає все дедалі складніше. Наприклад, у США підтримка офіційного Києва залежить від внутрішньополітичної дискусії.

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– Ми бачимо, що це (війна Росії проти України, – Ред.) може тривати певний час. Ми маємо створити умови, щоб забезпечити нашу допомогу в тривалій перспективі, надати можливості Україні чинити опір агресору та відкинути ворога, – наголосив Гебештрайт.

Зокрема, уряд Німеччини планує виділити з бюджету на 2024 рік близько €7,4 млрд на військову допомогу Україні. За словами речника, це дасть можливість передати більше озброєння, але ця сума – це більш ніж половина всього, що спільно надають інші держави ЄС.

Гебештрайт зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв про те, що цього недостатньо, а також закликав інші країни надати більше підтримки Україні. Саме ці питання обговорюватимуть на саміті ЄС, запланованому на 1 лютого.

Джерело : Укрінформ

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