Зеленський про звільнення Залужного, удари РФ по Херсону та додаткові F-16 для України: головні новини 5 лютого

Росіяни за добу обстріляли Херсон та прикордоння Сумської області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Паралельно із цим президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю, у якому визнав, що розмірковує про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з посади та перестановки в українській владі.

Про ці та інші головні події 5 лютого в Україні та світі читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

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Обстріл Херсона

Сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська вгатили по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. На жаль, внаслідок атаки росіян загинуло щонайменше чотири людини, ще одна особа отримала поранення, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, ворог бив по центру міста. Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль, в якому рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків – 45 та 50 років. Також загинула жінка, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці.

Також Роман Мрочко повідомив про одного постраждалого, який пізніше був ушпиталений. Згодом стало відомо про ще одного загиблого – це 60-річний чоловік, який отримав травми, несумісні із життям.

– На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого. Інформація уточнюється, – написав він.

Удар РФ по Сумщині

Російська Федерація сьогодні, 5 лютого, о 17:00 обстріляла з реактивних систем залпового вогню місто Ворожбу у Сумській області, є загиблий та постраждалі, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що було зафіксовано 8 вибухів.

– Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір травмовано. Також травми отримала ще одна людина, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, через російську атаку пошкоджено п’ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв’язок.

Зеленський про звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю національному італійському телеканалу Rai 1, в якому відповів на запитання про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, перебіг подій у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, а також пояснив, що допоможе змінити ситуацію на фронті.

– Це питання, що стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну багатьох державних керівників, а не тільки в одному секторі, як-от військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину, – сказав Зеленський.

На його думку, якщо Україна хоче перемогти, тоді всі громадяни повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, не падати духом та не опускати руки, а навпаки – мати правильну позитивну енергію. Саме тому є думки про подібний перезапуск, заявив Зеленський.

Інші подробиці з інтерв’ю президента України, в яких він каже про ситуацію на фронті, можливу перемогу на виборах в США Дональда Трампа та інші теми – читайте на Фактах ICTV.

Зазначимо, що речник президента Сергій Никифоров згодом зазначив, що Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RAI не казав про начебто патову ситуацію на фронті, як це наводилось в заголовках ЗМІ.

Ситуація навколо Авдіївки

Напередодні, 4 лютого, з’явилася інформація, що штурмовики РФ нібито увійшли до Авдіївки і закріпились у забудові.

Втім очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни не зайшли у місто, вуличних боїв не відбувається.

– Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста — так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста, – зазначив Барабаш.

Відставка Лапутіної з Мінветеранів

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву на відставку, повідомив спікер парламенту України Руслан Стефанчук.

– До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, – йдеться у повідомленні, яке було підписано іменем Стефанчука.

Нідерланди нададуть Україні додаткові F-16

Нідерланди додатково нададуть Україні ще шість західних літаків F-16. Загалом вони зобов’язалися передати 24 подібних винищувачі. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у своєму Х (колишня соцмережа Twitter).

Своєю чергою в оборонному відомстві країни додали, що Нідерланди зупинили обговорення продажу шести винищувачів F-16 з компанією Draken International, оскільки як підприємство, так і нідерландський уряд дійшли висновку, що продаж цих літаків не буде потрібен у короткостроковій перспективі.

До Києва прибули два міністри з Португалії

5 лютого міністри закордонних справ та освіти Португалії – Жоау Гомеш Кравінью та Жоау Кошта – прибули до України, повідомило МЗС Португалії.

– Дводенний візит з головним питанням порядку денного – війна та відновлення України, – уточнюють у міністерстві.

Кравінью бере участь у Форумі з відновлення, який проходить у Житомирської області. Головна тема його промови – як Португалія може підтримати Україну у відновленні, поки ми розвиваємо структурні реформи в рамках майбутнього членства в ЄС.

У короля Чарльза III виявили онкологію

У монарха Сполученого Королівства Чарльза III під час медичних процедур діагностували форму раку, йдеться у заяві Букінгемського палацу.

– Під час нещодавньої лікарняної процедури короля з приводу доброякісного збільшення передміхурової залози було виявлено окрему проблему, яка викликала занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що король Чарльз III розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов’язків, пов’язаних з публічною діяльністю.

Детальніше про хворобу британського монарха читайте на Фактах ICTV.

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